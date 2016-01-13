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بالصور..وزير المالية يعلن موافقة النواب على كافة قوانين الموازنة العامة

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بالصور..وزير المالية يعلن موافقة النواب على كافة قوانين الموازنة العامة بالصور..وزير المالية يعلن موافقة النواب على كافة قوانين الموازنة العامة
أعرب هانى قدرى وزير المالية، عن سعادته البالغة باللقاء الذى جمعه بأعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قائلا "افتقدنا المجلس لسنوات، وكان اللقاء ايجابيا وبناء".

وأوضح قدرى فى تصريحات له عقب انتهاء الجلسة أنه لم يكن هناك تربص من جانب النواب بالحكومة عكس ما كان يشاع.

كما أشاد وزير المالية بإدارة النائب كمال أحمد رئيس لجنة الخطة والموازنة وللجلسة، قائلا "أدار الجلسة باقتدار شديد وتمت الموافقة على كل التشريعات التى تمت احالتها للجنة فى جلسة استمرت 6 ساعات".

وأوضح هانى قدرى أن هناك بعض التحفظات لدى النواب على بعض المواد التى يمكن مناقشاتها لاحقا، لافتا إلى أن الحوار كان بناء وقدمت خلاله تعريفا للنواب بأسباب ومنطلقات كل قرار اتخذته.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

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