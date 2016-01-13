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قطاع الأمن بمصر للطيران يجتاز تفتيشات اللجنة الأمريكية TSA

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قطاع الأمن بمصر للطيران يجتاز تفتيشات اللجنة الأمريكية TSA قطاع الأمن بمصر للطيران يجتاز تفتيشات اللجنة الأمريكية TSA
صرح شريف فتحى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، بأن الشركة اجتازت بنجاح تفتيشات لجنة أمن النقل الأمريكى TSA، والتى أُجريت على مدار4 أيام.

وأضاف فتحى، أن إشادة اللجنة بإلإجراءات التى يتبعها قطاع الأمن بمصر للطيران وعدم إبدائها لأية ملاحظات يُعد تتويجا لجهود القطاع فى الالتزام بتطبيق كافة المعايير والمقاييس الدولية التى تضمن تحقيق الأمن والسلامة للرحلات التى تُسيرها، حيث راجعت اللجنة كافة الإجراءات الخاصة برحلات القاهرة-نيويورك بدءً من صالات السفر ومنطقة تجميع الحقائب ومنطقة البضائع وحتى الإجراءات المتبعة فى صالات الوصول. هذا بالإضافة إلى مراجعة كافة المستندات الأمنية وبرامج الأمن والتدريب الخاصة بهذه الرحلة.

من جانبه، أكد طارق زكى رئيس قطاع الأمن بمصر للطيران، أن هذا النجاح يُعد إضافة أيضًا لتاريخ الشركة المُشرف فى مجال أمن الطيران، مضيفا أن إدارة النقل الأمريكيةTSA تجرى التفتيش على الإجراءات الأمنية المُطبقة على رحلات مصرللطيران إلى نيويورك مرتين كل عام، للتأكد من سلامة وأمن الرحلات وتعد هذه المرة هى الرابعة والعشرين التى تجتاز فيها للطيران التفتيش بنجاح دون ملاحظات منذ بداية تفعيل هذا الإجراء فى عام 2004.


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