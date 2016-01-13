بالصور.. رئيس الوزراء: إجراءات عاجلة لتطوير منطقة "الأهرامات" بالجيزة

قرر المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، اتخاذ إجراءات عاجلة لتطوير منطقة أهرامات الجيزة الأثرية ورفع كفاءتها من كافة الجوانب، تشمل تحديد مقابل الخدمات التى تؤدى للسائحين، والقيام بإعداد لوحات إرشادية لتساعد الزائرين على التعرف على معالم المنطقة الأثرية وأماكنها على أن تتضمن تلك اللوحات تكلفة كافة الخدمات التى يتم تقديمها فى المنطقة مع إضافة رقم خط ساخن بالتعاون بين وزارات الاتصالات والسياحة والداخلية لتلقى أى شكاوى من قبل الزائرين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده رئيس مجلس الوزراء اليوم، الأربعاء، بوزراء الداخلية والآثار والسياحة والتنمية المحلية، والاتصالات، والتربية والتعليم، والثقافة، ومحافظ الجيزة، ومدير أمن الجيزة.

الاستعانة بـ"التربية والتعليم" لتطوير المنطقة السياحية

>ووجه رئيس الوزراء بضرورة الارتقاء بالمنطقة والخدمات المقدمة، والتنسيق بين كافة الجهات المعنية، فضلاً عن إشراك العاملين بالمنطقة الأثرية فى عمليات التطوير للنهوض بها وكذلك الخدمات المقدمة بها والقضاء على أى سلوكيات سلبية.

وأكد رئيس الوزراء على ضرورة قيام وزارة التربية والتعليم بإدراج التوعية السياحية ضمن المناهج التعليمية التى يتم تطويرها، وذلك بالتنسيق مع وزارة السياحة فى هذا الشأن، وكذا التأكيد على أهمية الزيارات التى يقوم بها الطلبة للمواقع الأثرية والسياحية، وهو ما يسهم فى جعل الحفاظ على الآثار المصرية جزء من ثقافة النشء الجديد.

الاتفاق مع "الآثار" على تطويق المنطقة بكاميرات المراقبة

>كما تم الاتفاق على قيام وزارة الآثار بالتعاون مع محافظة الجيزة للانتهاء من الأعمال الخاصة بكاميرات المراقبة والإضاءة للمنطقة ككل وخاصة الظهير الصحراوى منها.

واستعرض وزير السياحة الإجراءات الإضافية المطلوبة، ومنها بناء دورات مياه ثابتة فى ثلاث مناطق متفرقة (أبو الهول – البانوراما – استراحة الملك فاروق) ممولة من هيئة التنمية السياحية، بالإضافة إلى إنشاء بوابتين جديدتين، وعمل عدد من المظلات، والتعاقد مع شركة تكون مسئولة عن نظافة المنطقة، فضلاً عن تزويد الأفراد المنوطين بالخدمات بالمنطقة بزى مناسب للظهور بشكل لائق.

جوائز لأفضل بائع وأحسن خيال

>كما تم خلال الاجتماع اقتراح عدد من الإجراءات التحفيزية، منها تخصيص جائزة لأفضل بائع، وأفضل خيال، وأفضل جمال، بالمنطقة لتحفيزهم على تأدية الخدمات بشكل مناسب.

وأكد رئيس الوزراء على ضرورة معالجة السلبيات التى يتم رصدها فى المناطق السياحية، ومن ثم يجب دراسة تغيير نمط إدارة تلك المناطق لتحقيق عائد أفضل من استغلالها.

محافظة الجيزة تساهم فى التطوير بدورات تدريبية

>من ناحية أخرى، أكد محافظ الجيزة أنه سيتم التنسيق مع وزارة السياحة لإقامة دورات تدريبية لحوالى ألف وخمسمائة فرد من العاملين بالمناطق السياحية بمقر الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالجيزة، لرفع كفاءتهم فى التعامل مع الزائرين والقضاء على أى سلوكيات سلبية ومنها ظاهرة مضايقة السائحين والتضييق على من ينتهجوا هذا المسلك، فضلاً عن العمل على تطوير طريقى المنصورية والمريوطية من منزل الطريق الدائرى حتى شارع الأهرام.

وفى نهاية الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من الإجراءات الخاصة بعمليات التطوير فى المدى القصير، وكذا العمل على الانتهاء من التصور الشامل لتطوير المنطقة والخدمات المقدمة بها، لظهور منطقة الأهرامات بمظهرها الحضارى اللائق.