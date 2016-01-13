المترو: ركاب عبثوا بـ"بلف الطوارى" بقطار فى محطة الشهداء.. والحركة منتظمة

أكد المهندس أشرف عبد السلام، مساعد رئيس شركة المترو لتشغيل الخط الأول، أن بعض الركاب قاموا بالعبث بـ"بلف الطوارئ" الخاص بفتح أبواب القطار فى حالة الطوارئ بأحد القطارات بمحطة الشهداء، مما دفع السائق إلى السير مع تخفيض السرعة حتى محطة غمرة وإنزال الركاب من القطار وواصل رحلته فارغا.

وأضاف عبد السلام، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن سائق القطار سار بـ"المحاذرة"، حتى لا يتسبب فى تعطيل حركة الخط الأول، حيث تم إنزال الركاب فى محطة مترو غمرة، حفاظا على سلامتهم، مشددا على أنه لا يجوز أن يسير القطار وأبوابه مفتوحة، بعد عبث عدد من الركاب ببلف الطوارئ.

وأكد عبد السلام أن حركة الخط الأول منتظمة، وأنهم فى حالة طوارئ لذكرى 25 يناير لمواجهة أى محاولات تخريبية.

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