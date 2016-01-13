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تعرف على أسباب الإصابة بالصداع بعد تناول الطعام

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تعرف على أسباب الإصابة بالصداع بعد تناول الطعام تعرف على أسباب الإصابة بالصداع بعد تناول الطعام
الصداع من المشاكل التى يعانى منها الكثيرون، لكن قد يتعرض البعض للصداع بعض تناول أطعمة معينة، ويرجع ذلك للإصابة بحالات مرضية.

ويوضح الموقع الأمريكى " press health doctors"، أسباب الإصابة بالصداع بعد تناول الطعام عند بعض الأشخاص، خاصة بعد تناول الأطعمة المالحة، ووفقا للتقرير فإن الدماغ جهاز دقيق جدا وحساس لحدوث أى تغييرات فى الجسم، والإصابة بالصداع بعد تناول الطعام يكون نتيجة لحالة مرضية ينتج عنها الصداع بعد الطعام.

ارتفاع ضغط الدم بعد تناول الأطعمة المالحة من مسببات الصداع
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وحسبما جاء فى التقرير فإن من الحالات المرضية التى تظهر على الشخص بعد تناول بعض الأطعمة:
>ارتفاع ضغط الدم: ويعد حالة شائعة بين الكثير من الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم، أو الأشخاص المعرضين لضغط الدم المرتفع بشكل عام، بعد تناولهم أطعمة مالحة تؤدى إلى إصابتهم بالصداع، لأن الكليتين لا يمكنهما التعامل بشكل سريع مع الأملاح الزائدة فى الجسم، مما يعنى ارتفاع مستوى الماء فى مجرى البول، مما يؤدى إلى ارتفاع مستوى الدم، وهذا سبب رئيسى لارتفاع ضغط الدم والإصابة بالصداع.

الحساسية من الطعام تؤدى إلى الإصابة بالصداع
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وحسب التقرير فإن هناك بعض الأشخاص يعانون من الحساسية من بعض الأطعمة، حيث يقوم الجهاز المناعى لديهم بردة فعل عنيفة تجاه بعض الأطعمة، فيقوم الجسم بإفراز الهيستامين، كرد فعل لتناول الأطعمة المسببة للحساسية وتظهر على هيئة صداع.

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