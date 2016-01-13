أخبار الأردن اليوم..عمان تبحث مع السعودية ترتيبات الحج لمواطنيها

ركزت أخبار الأردن اليوم، حول إعلان وزير الأوقاف والشئون والمقدسات الإسلامية الأردنى، هايل داود، تخفيض نسبة "الكوتا" للحجاج الأردنيين هذا العام بنسبة 20%، لعدم استكمال العمل بتوسعة المسجد الحرام.

من جانبه، ثمن وزير الحج السعودى، بندر بن محمد حجار، "تفهم الأردن" لعملية الاستمرار فى تخفيض "الكوتا" المخصصة لها بسبب أعمال التوسعة فى الحرم المكى، فيما ووقع الوزير الأردنى فى جدة، محضرًا بجميع ترتيبات وأسس شئون الحجاج الأردنيين وحجاج فلسطينيى 48.

>كما تناولت أخبار الأردن اليوم، مواصلة مجلس النواب لليوم الثالث على التوالى مناقشة مشروعى الموازنة العامة للدولة وموازنة الوحدات الحكومية لسنة 2016 فى جلسة صباحية برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء وهيئة الوزارة.

ورصدت أخبار الأردن اليوم أيضا، إشادة رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، دور المغتربين الأردنيين فى خدمة وطنهم والمساهمة فى نهوضه الاقتصادى، داعيا إلى زيادة استثماراتهم فيه لتمكينه من مواجهة التحديات التى تواجهه بسبب ما يجرى فى المنطقة العربية، وخاصة فى سوريا والعراق.