أخبار اليمن اليوم.. مقتل 34 حوثيا و14 من المقاومة اليمنية فى اشتباكات بتعز

ركزت أخبار اليمن اليوم على الاشتباكات العنيفة التى شهدتها جبهات القتال فى مدينة تعز جنوب غربى اليمن بين قوات الجيش الوطنى والمقاومة الشعبية المؤيدة له من جهة، ومليشيات الحوثيين وحليفها الرئيس اليمنى السابق على عبدالله صالح من جهة أخرى، ما أدى إلى مقتل 34 وإصابة العشرات من ميليشيات الحوثيين وصالح.>وأوضح المركز الإعلامى للمجلس العسكرى فى تعز الأربعاء أن 14 من عناصر الجيش والمقاومة قتلوا فى الاشتباكات وأصيب 31 آخرون، فيما قُتل مدنيان وأصيب 22 بسبب القصف العشوائى للميليشيات على الأحياء السكنية بالمدينة، مشيرا إلى أن المعارك تركزت فى مديرية ذوبان الاستراتيجية وجبهة الضباب غرب المدينة فى الوقت الذى استمرت فيه طائرات دول التحالف العربى فى قصف مواقع المليشيات فى عدة مناطة ومديرية ذوباب على البحر الأحمر.

واستمرت المليشيات فى قصف المناطق السكنية، مما أحدث أضرارا بمنازل المواطنين، كما قصفت مستشفى الروضة. وفى محافظة الحديدة الساحلية على البحر الأحمر غربى اليمن قصف طائرات التحالف المليشيات واستهدفت أماكن تمركز الحوثيين فى مديرية المنيرة شمال غربى المدينة.

كما ركزت أخبار اليمن اليوم على طلب مدير أقليم شرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية الدكتور علاء العلوان بسرعة فك الحصار المفروض على مدينة تعز اليمنية والسماح بدخول المساعدات والأدوية والمعونات الإنسانية للمدنيين بالمدينة.