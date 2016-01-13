ميدو: طلبت من مرتضى ضم حمودي بشكل نهائي للزمالك

قال أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للزمالك إنه طلب من مرتضى منصور رئيس النادي ضم أحمد حمودي لاعب الفريق المعار من بازل بشكل نهائي.

ويلعب حمودي معارا مع الزمالك من بازل، حتى نهاية الموسم.

وقال ميدو للصحفيين: "حمودي من مفاتيح اللعب المهمة في الزمالك، ونسعى لضمه بشكل نهائي".

وتابع "طلبت من مرتضى منصور ضم حمودي بشكل نهائي، سيجتمع به الرئيس خلال الفترة المقبلة ليبدأ المفاوضات مباشرة مع بازل".

ولم يشارك حمودي مع الزمالك في أول مباراتين للفريق تحت قيادة ميدو، في الفوز على الداخلية ثم إنبي.

وأتم ميدو "حمودي قدم أداء جيد جدا في التعادل مع الخرطوم، وسنجتمع به عقب مباراة اتحاد الشرطة المقبلة".

وسجل حمودي هدفين في التعادل مع الخرطوم وديا 2-2 اليوم الأربعاء، بعدما شارك كبديل في الشوط الثاني. ( اقرأ التفاصيل )