أخبار عاجلة

أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
كل ما يميز برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
القاهرة أبوظبي: تحليل مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز مع حازم إمام وخالد بيومي -
أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

ميدو: حاولنا ضم ساماتا ولكن

Google+ Print
ميدو: حاولنا ضم ساماتا ولكن ميدو: حاولنا ضم ساماتا ولكن

قال أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للزمالك إن فريقه حاول ضم مهاجم مازيمبي الكونغولي مبوانا علي ساماتا.

وأضاف ميدو في تصريحات للصحفيين أن اللاعب التنزاني يرفض حاليا اللعب في ، لذا يفاضل الزمالك بين الثنائي النيجيري تشيسوم شيكاتارا والزامبي إيمانويل مايوكا. (طالع التفاصيل)

وكان ساماتا قد حصل مؤخرا على جائزة أفضل لاعب محلي في إفريقيا وارتبط مؤخرا بالانتقال إلى الدوري البلجيكي.

اقرأ أيضا - مهاجم الزمالك – شيكاتارا.. "سوبر إس" الذي لا يحب بناء الفريق حوله

ويبحث الزمالك عن مهاجم إفريقي منذ فترة لدعم هجومه الذي يضم باسم مرسي وأحمد حسن مكي ومحمد سالم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي"

مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي"

القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني

القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني

جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد»

جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد»