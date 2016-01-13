ميدو: حاولنا ضم ساماتا ولكن

قال أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للزمالك إن فريقه حاول ضم مهاجم مازيمبي الكونغولي مبوانا علي ساماتا.

وأضاف ميدو في تصريحات للصحفيين أن اللاعب التنزاني يرفض حاليا اللعب في مصر، لذا يفاضل الزمالك بين الثنائي النيجيري تشيسوم شيكاتارا والزامبي إيمانويل مايوكا. (طالع التفاصيل)

وكان ساماتا قد حصل مؤخرا على جائزة أفضل لاعب محلي في إفريقيا وارتبط مؤخرا بالانتقال إلى الدوري البلجيكي.

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ويبحث الزمالك عن مهاجم إفريقي منذ فترة لدعم هجومه الذي يضم باسم مرسي وأحمد حسن مكي ومحمد سالم.