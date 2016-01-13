صور| محافظ سوهاج يناقش تطوير المنظومة الصحية بالمحافظة

‎اجتمع الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، اليوم الأربعاء، هشام عبد الرؤوف مساعد وزير الصحة للرعاية الأساسية، والدكتورعماد عزت، رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، والدكتورة هالة ماسخ، رئيس قطاع شئون الأقاليم والمدير التنفيذي لبرنامج الرعاية الصحية لغير القادرين ومشروع قرض البنك الدولي، والدكتورة سعاد عبد المجيد، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية المتكاملة، والدكتور طارق عبد المنعم، مدير عام الإدارة العامة للرعاية الصحية الأولية، والدكتور يسري بيومي، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، ولفيف من مديري الإدارات الصحية بالمحافظة.

وأكد المحافظ، اهتمام المحافظة بتطوير المنظومة الصحية وتقديم خدمة متكاملة للمريض كي يشعر بالرضا تجاه الخدمة المقدمه له.

وأوضح، أن المشروع مقسم علي أربعة مراحل، حيث سيتم تطوير 81 وحدة صحية كمرحلة أولى و81 وحدة مرحلة تانية، و94 وحدة مرحلة ثالثة، و83 وحدة مرحلة رابعة، باجمالي 339 وحدة صحية بجميع مراكز ومدن وقري المحافظة، وذلك خلال 20 شهرًا بدءًا من يناير الجاري، بالإضافة إلى تفعيل خدمة الأخصائي التي تهدف لتحسين الخدمة الصحية بالوحدات على مستوي المحافظة .

من جانبه، قال الدكتور يسري بيومي، إن مشروع قرض البنك الدولي سيقوم بتمويل عدد من مشروعات الصحة داخل سوهاج للتحسين والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة من قبل الوحدات الصحية.

وتفقد وفد من وزارة الصحة، وحدة الرعاية ببيت خلاف بجرجا، ومركز الرعاية للأطفال المعثور عليهم بحي شرق سوهاج، والوحدة الصحية بقرية إدفا ، والوحدة الصحية بقرية نيدة بأخميم .

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