بالفيديو - بعدما سخرت منه 6 أعوام.. رونالدو يرد بطريقته الخاصة على أفضل لاعبة في العالم

ربما لم يلاحظ أحد العلاقة المتوترة بين كارلي لويد قائدة منتخب أمريكا الفائزة بالكرة الذهبية كأفضل لاعبة كرة قدم لعام 2015 وبين كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد وثاني أفضل لاعب في العالم السنة الماضية.

وخلال حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية، تجاهل رونالدو مصافحة كارلي وتركها محرجة للغاية، لماذا؟

لنعد بالزمن قليلا إلى شهر أبريل عام 2010 وبالتحديد يوم 10 من ذلك الشهر حينما واجه برشلونة ريال مدريد وتفوقت الكتيبة الكتالونية بنتيجة 2-0.

في تلك الفترة كانت كارلي لاعبة لنادي سكاي بلو وكتبت على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ساخرة من النجم البرتغالي "هل أتى رونالدو لمباراة ريال مدريد وبرشلونة؟"

وبعد تعادل ريال مدريد مع برشلونة في يناير 2012 بنتيجة 2-2 كتبت كارلي "أحب أن يستاء رونالدو".

وعقب خسارة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا من برشلونة بنتيجة 2-0 كتبت كارلي لويد "رونالدو حتى لم يقترب من المستوى الذي عليه ميسي".

الرد

كارلي سخرت من رونالدو لأكثر من 6 أعوام وفي النهاية حاول النجم البرتغالي أن يرد الدين على طريقته خلال الفيديو التالي وفي الثانية 00:33 يظهر رونالدو متجاهلا لكارلي تماما.

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