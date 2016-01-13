أخبار عاجلة

أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
كل ما يميز برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
القاهرة أبوظبي: تحليل مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز مع حازم إمام وخالد بيومي -
أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بالفيديو - بعدما سخرت منه 6 أعوام.. رونالدو يرد بطريقته الخاصة على أفضل لاعبة في العالم

Google+ Print
بالفيديو - بعدما سخرت منه 6 أعوام.. رونالدو يرد بطريقته الخاصة على أفضل لاعبة في العالم بالفيديو - بعدما سخرت منه 6 أعوام.. رونالدو يرد بطريقته الخاصة على أفضل لاعبة في العالم

ربما لم يلاحظ أحد العلاقة المتوترة بين كارلي لويد قائدة منتخب أمريكا الفائزة بالكرة الذهبية كأفضل لاعبة كرة قدم لعام 2015 وبين كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد وثاني أفضل لاعب في العالم السنة الماضية.

وخلال حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية، تجاهل رونالدو مصافحة كارلي وتركها محرجة للغاية، لماذا؟

لنعد بالزمن قليلا إلى شهر أبريل عام 2010 وبالتحديد يوم 10 من ذلك الشهر حينما واجه برشلونة ريال مدريد وتفوقت الكتيبة الكتالونية بنتيجة 2-0.

في تلك الفترة كانت كارلي لاعبة لنادي سكاي بلو وكتبت على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ساخرة من النجم البرتغالي "هل أتى رونالدو لمباراة ريال مدريد وبرشلونة؟"

وبعد تعادل ريال مدريد مع برشلونة في يناير 2012 بنتيجة 2-2 كتبت كارلي "أحب أن يستاء رونالدو".

وعقب خسارة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا من برشلونة بنتيجة 2-0 كتبت كارلي لويد "رونالدو حتى لم يقترب من المستوى الذي عليه ميسي".

الرد

كارلي سخرت من رونالدو لأكثر من 6 أعوام وفي النهاية حاول النجم البرتغالي أن يرد الدين على طريقته خلال الفيديو التالي وفي الثانية 00:33 يظهر رونالدو متجاهلا لكارلي تماما.

شاهد الفيديو

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. كهربا يتقدم للاتحاد في موقعة النصر

بالفيديو.. كهربا يتقدم للاتحاد في موقعة النصر

بالفيديو: مذيعة في قناة إسرائيلية تخرج عن طورها وتقول ردا على مجزرة خان شيخون وينكم يا عرب

بالفيديو: مذيعة في قناة إسرائيلية تخرج عن طورها وتقول ردا على مجزرة خان شيخون وينكم يا عرب

بالفيديو والصور | تعرّف على إمكانيات ومواصفات الصاروخ “توماهوك” الذي استخدم في ضرب المواقع السورية فجر الجمعة

بالفيديو والصور | تعرّف على إمكانيات ومواصفات الصاروخ “توماهوك” الذي استخدم في ضرب المواقع السورية فجر الجمعة

بالفيديو...مراهق يحمل رأسه "المذبوح" مئات الأمتار أملاً في إسعافه

بالفيديو...مراهق يحمل رأسه "المذبوح" مئات الأمتار أملاً في إسعافه