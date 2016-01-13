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أوزيل: الفوز على المنافسين المباشرين أعطانا دفعة معنوية

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أوزيل: الفوز على المنافسين المباشرين أعطانا دفعة معنوية أوزيل: الفوز على المنافسين المباشرين أعطانا دفعة معنوية

قال ميسوت أوزيل لاعب أرسنال إن التغلب على المنافسين التقليديين يمنح فريقه المزيد من الثقة للاستمرار في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

وتمكن أرسنال في النصف الأول من الموسم الحالي من الفوز على كلا من مانشستر سيتي بنتيجة 2-1 ومانشستر يونايتد بنتيجة 3-0.

ويحل أرسنال ضيفا على ليفربول الأربعاء في ملعب أنفيلد رود ويأمل في مواصلة مسيرته الرائعة بالمسابقة.

وقال أوزيل للموقع الرسمي لناديه:"يمكننا أن نحقق الكثير هذا الموسم".

وأضاف الدولي الألماني "حينما تفوز على الأندية الكبيرة بطريقة مقنعة يكتسب فريقك ثقة كبيرة."

وتابع صاحب الـ27 عاما "الثقة بالنفس أصبحت موجودة، لقد طورنا أنفسنا هذا العام ويمكننا فعلا أن نحقق الكثير للفريق".

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