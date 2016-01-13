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حمودي ' البديل ' يتألق مع بدلاء الزمالك بهدفين في التعادل مع الخرطوم

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حمودي ' البديل ' يتألق مع بدلاء الزمالك بهدفين في التعادل مع الخرطوم حمودي ' البديل ' يتألق مع بدلاء الزمالك بهدفين في التعادل مع الخرطوم

سجل أحمد حمودي هدفين لبدلاء الزمالك في التعادل مع فريق الخرطوم السوداني وديا 2-2 اليوم الأربعاء.

ولجأ أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للزمالك إلى مباراة ودية أمام الخرطوم الذي يخوض معسكرا في القاهرة، من أجل تجهيز لاعبيه الذين غابوا عن المشاركة أمام الداخلية ثم إنبي.

وشارك حمودي كبديل في بداية الشوط الثاني، ونجح سريعا في تسجيل هدف التقدم للزمالك في الدقيقة 49.

ولكن الخرطوم أدرك التعادل بعدها، بعد اختراق لدفاعات الزمالك من العمق.

وواصل حمودي تألقه، ويحصل على ركلة جزاء سددها بنفسه ليخطف التقدم للزمالك من جديد.

ولكن قبل نهاية المباراة بـ10 دقائق، نجح الخرطوم في إدراك التعادل.

شهدت المباراة مشاركة باهر المحمدي الظهير الأيمن المنضم من الإسماعيلي على سبيل الإعارة، مع بداية الشوط الثاني.

كما حضر المباراة حازم إمام مدير الكرة، ليظهر لأول مرة منذ وفاة والده حمادة إمام أسطورة الزمالك والكرة المصرية السابق.

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