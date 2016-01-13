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روني: تلقينا أهدافا سخيفة كان من الممكن تجنبها

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روني: تلقينا أهدافا سخيفة كان من الممكن تجنبها روني: تلقينا أهدافا سخيفة كان من الممكن تجنبها

أبدى واين روني قائد مانشستر يونايتد غضبه الشديد من الأهداف التي تلقاها فريقه ضد نيوكاسل بمباراة الفريقين في الدوري الإنجليزي يوم الثلاثاء ووصفها بالسخيفة.

وتعادل مانشستر يونايتد بنتيجة 3-3 مع نيوكاسل ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي، بعد أن كان الشياطين الحمر تقدموا في النتيجة مرتين.

وصرح روني لقناة مانشستر يونايتد التليفزيونية" أنا أعتقد أنه بعد تقدمنا بنتيجة 2-0 كنا نتحكم بالمباراة وبعدها تركنا نيوكاسل يشاركنا الأداء وتلقينا التعادل بعد تسجيلنا للهدف الثالث لقد كان أمرا محبطا لنا جميعا".

وأضاف المهاجم الذي سجل هدفين في المباراة"أنا أعتقد أن الأهداف التي سكنت مرمانا كانت سخيفة وكان من الممكن تجنبها لقد كلفتنا نقطتين لذا نحن محبطين".

وتابع صاحب الـ30 عاما" لا يمكن أن نتلقي 3 أهداف كل مباراة لذا علينا أن نعمل على ذلك الأمر ونخلق الفرص دون أن نتلقي أهدافا".

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