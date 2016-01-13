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كما انفرد في الجول - ميدو يؤكد تفاوض الزمالك مع شيكاتارا

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كما انفرد في الجول - ميدو يؤكد تفاوض الزمالك مع شيكاتارا كما انفرد في الجول - ميدو يؤكد تفاوض الزمالك مع شيكاتارا

أكد أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للزمالك رغبة ناديه في التعاقد مع المهاجم النيجيري تشيسوم شيكاتارا لاعب فريق أبيا واريورز.

وعلم FilGoal.com أن الزمالك استقر على ضم شيكاتارا الذي يبلغ 22 عاما ويلعب لفريق ابيا واريورز النيجيري. ( اقرأ التفاصيل )

وأكد ميدو انفراد FilGoal.com للصحفيين قائلا: "نعم، نفاوض شيكاتارا".

وتابع "هناك اسم آخر مرشح هو الزامبي ايمانويل مايوكا".

مايوكا مهاجم دولي يلعب حاليا في ميتز الفرنسي في الدرجة الثانية بعد 3 مواسم مع ساوثامبتون الإنجليزي.

ويبحث الزمالك عن مهاجم إفريقي منذ فترة لدعم هجومه الذي يضم باسم مرسي وأحمد حسن مكي ومحمد سالم.

وترشح شيكتارا من قبل لنادي الزمالك في فترة تولي جوزفالدو فيريرا تدريب الفريق، قبل أن ينل إعجاب أحمد حسام "ميدو" المدير الفني الحالي.

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شاهد بعض مهارات شيكاتارا

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