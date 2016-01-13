مسعفو سفاجا يتهمون أطباء المستشفي بالإهمال الطبي في وفاة زميلهم‎

حرر محمد عبد الفتاح و أحمد سعد إبراهيم، سائقان بمرفق سفاجا، والمدعو على يوسف على، سائق بالمرفق ومحمود أحمد حسن، سائق بالمرفق، والمقيمين بمنطقة الأشغال العسكرية سفاجا، بلاغًا بقسم شرطة سفاجا ضد أطباء مستشفى سفاجا المركزي والنوبتجية بها، واتهموا في بلاغهم، الذي حمل رقم 89 إداري سفاجا لسنة 2016، أطباء المستشفى والنوبتجية بها، بالإهمال الطبي في إسعاف زميلهم، شاذلي دندراوي، والتأخر في إسعافه لمدة ساعة ونصف مما أدى إلى وفاته، وذلك بعد أن استشعر ألم في القلب أثناء توليه خدمته داخل المرفق الملاصق لمستشفي سفاجا المركزي، بسبب نوم الطبيب النوبتجى وعدم وجود أطباء بالمستشفى وظهوره بعد ساعة ونصف من دخول الحالة، وموت السائق.

وأكد أحد مسعفي سفاجا أنهم أثناء خدمتهم الليلية بمرفق سفاجا المركزي ومعهم زميل لهم يدعى شاذلي دندراوي، سائق سيارة إسعاف، يبلغ من العمر 53 عامًا تألم ألمًا شديد في القلب، ولم يستطيعوا إسعافه وحملوه على أعناقهم وتوجهوا به على الفور لمستشفى سفاجا المركزى الملاصق للمرفق.

وأضاف المسعف أنهم فوجئوا عند دخولهم المستشفى بعدم وجود أطباء في المستشفى وظلوا لوقت طويل يحاولون إيجاد أحد لإسعاف زميلهم إلا أنهم لم يجدوا أحد، مؤكدًا أنه بعد ساعة ونصف ظهر الطبيب النوبتجى بالمستشفى والذي كان مستغرقًا في نومه، وكان زميلهم قد فارق الحياة.