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النائبة إيفيلين متى لـ"إلهامى عجينة": نحن محتشمات ولستَ وصيا علينا

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النائبة إيفيلين متى لـ"إلهامى عجينة": نحن محتشمات ولستَ وصيا علينا النائبة إيفيلين متى لـ"إلهامى عجينة": نحن محتشمات ولستَ وصيا علينا
أعربت إيفيلين متى بطرس عضو مجلس النواب، عن تضامنها مع النائبة سوزى ناشد بمطالبة النائب الهامى عجينة بالاعتذار عما قاله بضرورة احتشام النائبات تحت قبة البرلمان، وارتداء الملابس المناسبة بعيدا عن البهرجة.

وأشارت ايفيلين متى، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إلى أن كل النائبات بالجلسات السابقة كن محتشمات، مؤكدة "أحنا مش جايين سواريه ولا سهرة، إحنا عارفين أننا جايين عمل وملابسنا كانت محترمة جدا، والمهم الشغل مش يطلع سيادة النائب يقول لازم النائبات تحتشم، هو حضرتك شوفت مننا إيه علشان تقول كده؟ وبصفة إيه؟ أنت مش وصى علينا وأحنا عارفين حدودنا كويس".


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