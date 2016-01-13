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كما انفرد في الجول - ميدو: وافقنا على رحيل شريف علاء وأبو جبل

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كما انفرد في الجول - ميدو: وافقنا على رحيل شريف علاء وأبو جبل كما انفرد في الجول - ميدو: وافقنا على رحيل شريف علاء وأبو جبل

أعلن أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للزمالك موافقته على رحيل ثنائي الفريق شريف علاء ومحمد أبو جبل حارس المرمى خلال سوق الانتقالات الشتوية الجارية.

وكان FilGoal.com قد انفرد في وقت سابق بموافقة الزمالك على عرض المصري وبتروجيت لضم أبو جبل وشريف علاء على التوالي (طالع التفاصيل).

وتحدث ميدو قائلا:"وافقنا على رحيل شريف علاء وأبو جبل خلال شهر يناير الجاري".

ومن المنتظر أن يتم عرض قرار المدير الفني للزمالك على الإدارة لتحديد مسألة رحيل الثنائي إن كان عن طريق البيع النهائي أم على سبيل الإعارة فقط.

ومن المقرر أن يقوم الزمالك بقيد الوافد الجديد من الاتحاد السكندري رمزي خالد مكان شريف علاء.

هذا بالإضافة لقيد المهاجم الإفريقي المقبل مكان أبو جبل بقائمة الفريق.

وكان FilGoal.com قد علم في وقت سابق أن الزمالك استقر على المهاجم النيجيري تشيسوم شيكاتارا لضمه خلال الانتقالات الجارية (تعرف على معلومات عنه).

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