انتشال جثة جديدة من أسفل أنقاض عقار «منيا القمح».. وارتفاع الوفيات إلى 6

انتشلت قوات الحماية المدنية، بالتعاون مع قوات الجيش، جثة جديدة من ضحايا حادث انهيار عقار منيا القمح، ليرتفع أعداد المتوفين إلى 6 أشخاص، والمتوفية هي: “الطفلة ملك عبد الحميد»

وتعرض عقار مكون من 6 طوابق للانهيار، بمدينة منيا القمح، وأسفر عن سقوط الضحايا، فيما زار وزير التنمية المحلية موقع الانهيار، وأحال محافظ الشرقية 4 مسؤولين للنياة العامة بعد ان قرر وقفهم عن العمل لمدة 3 أشهر.

وسادت حالة من الغضب بين اهالي مركز منيا القمح، الذين طالبوا بتغيير المحافظ – الفاشل- على حسب قولهم، مطالبين بإعادة المحافظ السابق للشرقية الدكتور رضا عبد السلام.