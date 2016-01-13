صور| محافظ قنا يلتقي وفد المكتب الإستشاري الألماني «لاماير»‎

التقى السيد عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، بالمهندس محمد أسامة سليمان، الرئيس التنفيذي لهيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء، وأعضاء وفد المكتب الإستشاري الألماني «لاماير»، الذي ضم عددًا من الخبراء الأجانب والمصريين المتخصصين في مجال الطاقة والجيولوجيا، وبحضورعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

استعرض محافظ قنا مع الرئيس التنفيذي لهيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء، والدكتور كلاوس مولر، مدير المشروعات بالمكتب الإستشاري، عددًا من المواقع المقترحة بالمحافظة بهدف إختيار الموقع المناسب منها لإنشاء محطات كهرباء تعمل بطريقة الضخ والتخزين، والتي يتم تنفيذها بالتعاون بين مكتب «لاماير» وهيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء، التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

وأكد الهجان أن المحافظة حريصة على توفير كافة الإمكانيات المطلوبة لإجراء الدراسات اللازمة لاختيار مواقع المحطات المزمع إنشائها، والتي تعود بالنفع على الإقتصاد القومي من خلال خلق فرص عمل جديدة وزيادة اللاستثمار وتوفير الطاقة الكهربائية للمحافظة.