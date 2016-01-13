صور| 4 مليون جنيه لتدعيم الوادي الجديد بأتوبيسين «v. i p »

استقبل صباح اليوم اللواء محمود عشماوي محافظ الوادي الجديد، المهندس حسن حلمي رئيس مجلس إدارة شركه الصعيد للنقل والسياحة، ووفد مرافق له خلال زيارته للمحافظة.

ودشن المحافظ، ورئيس مجلس إدارة شركة الصعيد للنقل والسياحة أتوبيسين جديدين للعمل ضمن خطوط المحافظة.

يأتى ذلك، فى إطار توفير احتياجات المواطنين الاساسيه ورفع المعاناة عن المواطنين من مشقه السفر حيث نجحت جهود محافظه الوادي الجديد فى تدعيم خطوط المحافظة بسيارتين أتوبيس جديدة v.i.p وبقدرات عالية باعتمادات مالية تقدر بحوالي 4 ملايين جنيه، وهذه الأتوبيسات الجديدة مجهزة وقادرة على السفر لمسافات طويلة وتتناسب مع ظروف الوادي الجديد المناخية وموقعها الجغرافي البعيد عن القاهرة صرح بذلك اللواء محمود عشماوي محافظ الوادي الجديد مناشدا المواطنين بضرورة الحفاظ على هذه السيارات لما تؤديه من خدمات لأبناء المحافظة كما شدد على السائقين ضرورة مراعاة عدم تجاوز السرعات المقررة للحفاظ على أرواح المواطنين وتلافى وقوع الحوادث.

وأكد المهندس حسن حلمي، أنه تم تدعيم المحافظة خلال العام الماضي بعدد 11 أتوبيس جديد للعمل ضمن خطوط الوادي الجديد ليصبح إجمالى السيارات 38 أتوبيس كما وعد سيادته بأنه سوف يتم تدعيم المحافظة بعدد 4 أتوبيس جديد مع خلال شهر نوفمبر المقبل.

كما تم تدعيم المحافظة بونش بطاقم عمل ميكانيكي متكامل للإصلاح الفور لأى أتوبيس يعطل على الطريق وأنه سوف يتم عمل صيانة دوريه لجميع الأتوبيسات بالمحافظة.