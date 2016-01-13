العثور على 74 دانة مدفع من مخلفات الحرب فى مطروح

تلقى قسم شرطة النجيلة بلاغا بوجود أجسام غريبة بمنطقة المثانى أمام بالكيلو 45 طريق مطروح - السلوم، فانتقل على الفور قيادات المديرية وخبراء المفرقعات إلى مكان البلاغ للمعاينة، وتم فرض كردون أمنى.

وبالفحص تبين أن الأجسام المعثور عليها عبارة عن 74 دانة مدفع معدنية، من مخلفات الحروب مختلفة الأحجام والأشكال، يعلوها الصدأ طول كل منها 15 سم وقطرها 3 سم، وبفحصها بمعرفة مفتشى المفرقعات تبين خلوها من المادة المفجرة.

تم التحفظ عليها وتعيين الحراسة اللازمة وإخطار سرية الإزالة بالمنطقة الغربية العسكرية لرفعها والتعامل معها بمعرفتهم.

بسؤال خير عوض، 34 سنة، مزارع ومقيم بقرية المثانى فى النجيلة، أكد أنه عثر على الأجسام الغريبة أثناء قيامه بزراعة أرضه. تم التنسيق مع إدارة الأمن الوطنى وفرع الأمن العام بمطروح للمتابعة وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة المختصة.