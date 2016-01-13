27 يناير.. الحكم على 4 أعضاء بـ6 إبريل متهمين بالتظاهر فى "ذكرى محمد محمود"

حجزت محكمة مستأنف عابدين، اليوم الأربعاء، ثانى جلسات الاستئناف المقدم من 4 أعضاء بحركة 6 أبريل متهمين بالتظاهر وإحياء ذكرى محمد محمود، على حبسهم عامين، إلى جلسة 27 يناير، للحكم.

كان المستشار وائل خضر، رئيس محكمة جنح عابدين، قضى بحبس 4 متظاهرين من حركة 6 أبريل، فى إحياء ذكرى محمد محمود، عامين مع الشغل لكل واحد منهم.

وكشفت تحقيقات النيابة، تمكن ضباط قسم شرطة عابدين من إلقاء القبض على كلٍ من أحمد محمد سعيد، ومصطفى إبراهيم وشهرته "اينو"، وكريم خالد فتحى، ومحمد عبد الحميد عابدين.

وقالت النيابة العامة، إن المتهمين قطعوا الطريق العام، وتظاهروا، وعطلوا الحركة المرورية، وحازوا مطبوعات ومنشورات تحريضية ضد الدولة.

وأنكر المتهمون الاتهامات المنسوبة لهم بالتجمهر والتظاهر بدون تصريح، والترويج للتظاهر ضد مؤسسات الدولة، مؤكدين أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض عليهم أثناء سيرهم، ولا يعرفون شيئا عن اللافتات المضبوطة والمحرزة بالتحقيق.