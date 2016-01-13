تأجيل محاكمة صلاح هلال و3 آخرين بقضية "رشوة وزارة الزراعة" لجلسة غد

أجلت منذ قليل، محكمة جنايات القاهرة، جلسة محاكمة صلاح هلال وزير الزراعة السابق، و3 متهمين آخرين، بعدما انتهت من فض الأحراز الموجودة فى القضية رقم 673 حصر أمن الدولة العليا الخاصة لسنة 2015، والمعروفة إعلاميا بـ"رشوة وزارة الزراعة" لجلسة الغد، لاستكمال سماع الشهود.

عُقدت جلسة محاكمة وزير الزراعة السابق، أمام الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أسامة الرشيدى.

>