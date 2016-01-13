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بالصور.. رئيس الجهاز التنفيذى لتعمير سيناء يتفقد المشروعات بوادى تال

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بالصور.. رئيس الجهاز التنفيذى لتعمير سيناء يتفقد المشروعات بوادى تال بالصور.. رئيس الجهاز التنفيذى لتعمير سيناء يتفقد المشروعات بوادى تال
زار المهندس محمد السقا رئيس الجهازالتنفيذى لتعمير سيناء والقناة والمهندس محسن سعيد حامد رئيس منطقة تعمير جنوب سيناء والمهندس محمد عبد الرحيم نائب رئيس منطقة تعمير جنوب سيناء للمشروعات والوفد المرافق لهم منطقة وادى تال لتفقد المشروعات التى أقامها الجهاز بوديان جنوب سيناء.

وقال المهندس محمد السقا إن الجهازالتنفيذى لتعمير القناة وسيناء يحمل الخير لمصر عموما ولمحافظات القناة وسيناء خصوصا، وأبدى إعجابة بالمزارع التى أقيمت بالوديان خضوصا أنها تفتح فرص عمل جديدة لأهالى بدو سيناء.

وأشاد السقا بالمزارع السمكية التى أقامها الجهاز والتى تعتبر أسماكها من أفضل أنواع الأسماك بمصر.

وأكد السقا أن الجهاز لن يتوانى فى تقديم كل الأعمال فى محافظات القناة وسيناء، قائلا: نعمل بكامل طاقتنا ولا ندخر جهدا من أجل تحقيق مطالب الأهالى بسيناء، وأعلم كل مشاكلهم من خلال وجودى بجنوب سيناء ومعايشتهم على الطبيعة.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
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