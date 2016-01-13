أخبار عاجلة

أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
كل ما يميز برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
القاهرة أبوظبي: تحليل مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز مع حازم إمام وخالد بيومي -
أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. رئيس مدينة سانت كاترين يوزع بطاطين على الوديان والتجمعات البدوية

Google+ Print
بالصور.. رئيس مدينة سانت كاترين يوزع بطاطين على الوديان والتجمعات البدوية بالصور.. رئيس مدينة سانت كاترين يوزع بطاطين على الوديان والتجمعات البدوية
قام المهندس السيد عبد الصادق رئيس مدينة سانت كاترين بجنوب سيناء، اليوم، يرافقه هانى قاسم مدير إدارة الشباب والرياضة بسانت كاترين، والشيخ محمد أحمد عبد الله رئيس مجلس إدارة جمعية الوادى المقدس، بتوزيع بطاطين على وديان المدينة.

وقام عبدالصادق ومرافقيه بتوزيع 100 بطانية على تجمعات (السلام - أم حصاة - الإضباعية - عرب هويشل)، وأثناء توزيع البطاطين اطمأن على المواطنين بالتجمعات ومدى توافر الخدمات وقال إن مكتبه مفتوح لجميع المواطنين لبحث شكواهم.

وأمر رئيس المدينة فورا بخروج المعدات لرفع الرمال من على جانبى الطريق الرئيسى بالمدينة حفاظا على أرواح المواطنين على أن يتابع رئيس قرية الطرفة تشغيل المعدات.

وقال عبدالصادق إن 100بطانية وزعت اليوم وسيتم توزيع 100 بطانية أخرى غدا وبعد غد.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365