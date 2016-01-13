بالصور.. رئيس مدينة سانت كاترين يوزع بطاطين على الوديان والتجمعات البدوية

قام المهندس السيد عبد الصادق رئيس مدينة سانت كاترين بجنوب سيناء، اليوم، يرافقه هانى قاسم مدير إدارة الشباب والرياضة بسانت كاترين، والشيخ محمد أحمد عبد الله رئيس مجلس إدارة جمعية الوادى المقدس، بتوزيع بطاطين على وديان المدينة.

وقام عبدالصادق ومرافقيه بتوزيع 100 بطانية على تجمعات (السلام - أم حصاة - الإضباعية - عرب هويشل)، وأثناء توزيع البطاطين اطمأن على المواطنين بالتجمعات ومدى توافر الخدمات وقال إن مكتبه مفتوح لجميع المواطنين لبحث شكواهم.

وأمر رئيس المدينة فورا بخروج المعدات لرفع الرمال من على جانبى الطريق الرئيسى بالمدينة حفاظا على أرواح المواطنين على أن يتابع رئيس قرية الطرفة تشغيل المعدات.

وقال عبدالصادق إن 100بطانية وزعت اليوم وسيتم توزيع 100 بطانية أخرى غدا وبعد غد.



>