أمل عرفة تهدد حياة قصي خولي

أعلنت النجمة السورية أمل عرفة عن انضمامها لأسرة مسلسل " جريمة شغف " للكاتبة نور شيشكلي والمخرج وليد ناصيف وإنتاج شركة MR7 للمنتج مفيد الرفاعي ونشرت أمل على صفحتها على موقع انستغرام صورة تظهر إطلاعها على نص المسلسل، وكذلك صورة أخرى تضم صورتها و صورة قصي خولي ونادين الراسي أيضاً ليصبح الثلاثة أبطال العمل بانتظار البطلتين المتبقيتين .

وتؤدي أمل في المسلسل الذي سينطلق تصويره خلال الفترة القريبة القادمة شخصية " هيفا " وهي إحدى النساء الخمسة في حياة البطل اللواتي يبحثن عن قتله ولكن هيفا هي الأقرب إليه والأخطر على حياته .

ويعد هذا العمل الأول الذي يجمع أمل عرفة بقصي خولي منذ مسلسل "غزلان في غابة الذئاب" للمخرجة رشا شربتجي في العام 2006 .