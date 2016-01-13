أخبار عاجلة

أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
كل ما يميز برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
القاهرة أبوظبي: تحليل مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز مع حازم إمام وخالد بيومي -
أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

أمل عرفة تهدد حياة قصي خولي

Google+ Print

الأربعاء 13-01-2016 14:45

أعلنت النجمة السورية أمل عرفة عن انضمامها لأسرة مسلسل " جريمة شغف " للكاتبة نور شيشكلي والمخرج وليد ناصيف وإنتاج شركة MR7 للمنتج مفيد الرفاعي ونشرت أمل على صفحتها على موقع انستغرام صورة تظهر إطلاعها على نص المسلسل، وكذلك صورة أخرى تضم صورتها و صورة قصي خولي ونادين الراسي أيضاً ليصبح الثلاثة أبطال العمل بانتظار البطلتين المتبقيتين .
وتؤدي أمل في المسلسل الذي سينطلق تصويره خلال الفترة القريبة القادمة شخصية " هيفا " وهي إحدى النساء الخمسة في حياة البطل اللواتي يبحثن عن قتله ولكن هيفا هي الأقرب إليه والأخطر على حياته .
ويعد هذا العمل الأول الذي يجمع أمل عرفة بقصي خولي منذ مسلسل "غزلان في غابة الذئاب" للمخرجة رشا شربتجي في العام 2006 .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي