زواج محمد مختار طليق رانيا يوسف من ممثلة شابة وإنجابه منها

أكد المنتج محمد مختار زواجه من الممثلة الشابة رنا الهواري منذ فترة وإنجابه منها طفلاً.

وقال مختار في تصريحات خاصة لـ"سيدتي نت" إنه سعيد جداً في حياته الزوجية ويحب زوجته، وقال إنه لا يحق للصحافة التي نشرت بعض الكلام السخيف والخارج عن حدود الأدب واللياقة التدخل في حياته الخاصة، مشيراً إلى أن زواجه حرية شخصية تخصّه هو وحده.

وكانت شائعات قد انتشرت عن أن الممثلة رنا الهواري انجبت من المنتج محمد مختار من دون زواج.

وكان مختار متزوجاً من قبل من الفنانة رانيا يوسف وأنجب منها ابنتان هما نانسي وياسمين، ومن قبلها كان متزوجاً من الفنانة القديرة نادية الجندي ولم ينجب منها.