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أفيش فيلم غادة عبد الرازق يكشف إدمانها

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الأربعاء 13-01-2016 14:53

طرحت الشركة المنتجة لفيلم "اللي اختشوا ماتوا" للفنانة غادة عبد الرازق أفيش فيلمها وتصدرته وحدها من دون باقي أبطال العمل.
وظهرت غادة على الأفيش بفستان عاري الصدر ممكسة بسيجارة.
الفيلم يشارك في بطولته مع غادة كل من الفنانين عبير صبري ومروة عبد المنعم من اخراج إسماعيل فاروق.
وتعد غادة عبد الرازق من أكثر الفنانات اللواتي يظهرن بالسيجارة سواء في الحياة العادية أو الفنية، وهي في الأساس مدخنة شرهة ومدمنة الشيشة التي تأخذها معها دوماً في مواقع التصوير، حتى أنها قالت في أحد لقاءاتها، إن لديها الشيشة الخاصة بها في منزلها وإنها تعتبرها متعتها.

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سيدتي