بالصور... الفنانون في عزاء حمدي أحمد

رغم تغيّبهم عن مراسم تشيع الجنازة، حرص الفنانون على حضور مراسم عزاء الفنان الراحل حمدي أحمد.

كان على رأس الحضور الفنانون فيفي عبده وليلى علوي وفاروق الفيشاوي وهم من أكثر الفنانين حرصاً في الفترة الأخيرة على حضور كافة التجمعات الفنية.

حضر كذلك نقيب الممثلين أشرف زكي وشقيقته الفنانة ماجدة زكي ودلال عبد العزيز وصلاح عبد الله ومحمد رياض ونقيب السينمائيين مسعد فودة، ومحمد الشقنقيري والاعلامي عمرو الليثي.

وكان حمدي أحمد قد توفي بعد أزمة صحية عن عمر 83 عاماً.