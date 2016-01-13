شائعات حمل Beyonce تعود من جديد ودليلها الصور

عادت شائعات حمل المغنية العالمية Beyonce لتنتشر مرة أخرى، بعد عدّة صور لها ظهرت فيها ببطن منتفخ ، كان آخرها قبل أيام بينما كانت تخرج من مطعم فاخر في هوليوود يرافقها زوجها Jay Z مرتدية جاكيت ضخمة غطّت فيها بطنها عن قصد، إلا أن التقارير التي تتهافت عليها الصحافة، لم تؤكد أو تنف ما إذا شربت Beyonce الكحول أم لا أثناء العشاء.



Beyonce البالغة من العمر 34 عاماً لم تؤكد الخبر أو تنفه، إلا أن مصادر مقرّبة منها ومن زوجها كانت قد صرّحت قبل أشهر أن الثنائي يخطط لإنجاب أخ لابنتهما الوحيدة Blue Ivy ، بالرغم من شائعات تمّ تداولها أنهما يواجهان خلافات كبيرة وأن طلاقهما بات وشيكاً، كما نقل موقع US Magazine قبل أشهر.

في حال أنجبت Beyonce وزوجها طفلا آخر فسيكونان أبوين مذهلين كما فعلا مع ابنتهما الأولى، لما يبديانه من اهتمام كبير بها ويمضيان الوقت معها بالرغم من جدول أعمالهما المزدحم. فقد أعدّا لها أخيراً حفلا خرافياً في عيدها الرابع ويهديانا عادة أثمن الهدايا.



الجدير بالذكر أن زواج Beyonceو Jay Z قد أكمل عامه السابع أخيراً، أنجبا خلاله ابنتهما الوحيدة في 2012، وقد أعلنت النجمة بنفسها خبر حملها الأول، في حفل توزيع جوائز MTV حيث غنت على المسرح أغنية Love On Top.

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