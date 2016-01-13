أخبار عاجلة

أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
كل ما يميز برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
القاهرة أبوظبي: تحليل مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز مع حازم إمام وخالد بيومي -
أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

جديد شذى حسون غداً

Google+ Print

الأربعاء 13-01-2016 17:46

حددت الفنانة العراقية يوم غد الخميس، 14 يناير\ كانون الثاني الجاري موعداً لطرح البومها الغنائي الجديد، الذي أنتجته لها شركة "روتانا".
الألبوم يضم 6 أغنيات هي: "قالوا إحلف للحرامي"، "أبخل أبخل"، "خل اتصله"، "قولو لحبيبي"، "حبي الطاهر" ومزيون".
وكانت شذى قدر طرحت قبل أيام كليب أغنية "مزيون" الذي شارك في تمثيله النجم اللبناني طوني عيسى، والأغنية من ألحان الموسيقار طلال وكلمات الشاعر الغنائي خالد المريخي، وتوزيع المايسترو حسام كامل، وتم التصوير تحت إدارة المخرج علاء الأنصاري.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي