جديد شذى حسون غداً

حددت الفنانة العراقية يوم غد الخميس، 14 يناير\ كانون الثاني الجاري موعداً لطرح البومها الغنائي الجديد، الذي أنتجته لها شركة "روتانا".

الألبوم يضم 6 أغنيات هي: "قالوا إحلف للحرامي"، "أبخل أبخل"، "خل اتصله"، "قولو لحبيبي"، "حبي الطاهر" ومزيون".

وكانت شذى قدر طرحت قبل أيام كليب أغنية "مزيون" الذي شارك في تمثيله النجم اللبناني طوني عيسى، والأغنية من ألحان الموسيقار طلال وكلمات الشاعر الغنائي خالد المريخي، وتوزيع المايسترو حسام كامل، وتم التصوير تحت إدارة المخرج علاء الأنصاري.