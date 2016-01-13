التركية بيرغوزار كوريل مغنية فهل تعتزل التمثيل؟

انتهت النجمة التركية بيرغوزار كوريل الشهيرة بفريدة في "القبضاي" من وضع لمساتها الخاصة الأخيرة على أول ألبوماتها الغنائية.

الألبوم يضم 12 أغنية رومانسية باللغة التركية، وقد اشترطت حتى توافق على تسجيله بصوتها أن يرصد ريعه كاملاً لجمعية خيرية للأطفال.

وبدأت بيرغوزار حكايتها مع الغناء مع مسلسل "القبضاي"، الذي شاركها بطولته كينان أميرزالي أوغلو، حيث لفتت انتباه منتجي الإسطوانات الموسيقية بأدائها الدافىء لأغنية "ما معنى السعادة بدونك"، التي غنتها لكينان في أحد أجمل المشاهد الرومانسية بينهما.

وبعد بث الأغنية ضمن أحداث المسلسل بدأت عروض إصدار ألبوم غنائي بصوت كوريل تأتيها من أهم المنتجين الموسيقيين في تركيا، وقد رفضت العروض جميعها باستثناء عرض واحد وافق على رصد كامل عائداته المالية لجمعية خيرية للأطفال.

وقد قام بإنتاج ألبومها الأول وتسجيله في الأستوديو إيكوت جوريل، ومتوقع طرحه خلال أيام في تركيا.

وتستمتع بيرغوزار كوريل من ستة أشهر بإجازتها الطويلة إثر انتهاء الموسم الثالث والأخير من "القبضاي" مع زوجها خالد آرغنش وابنهما الوحيد علي، وتمضي جزءاً كبيراً من وقتها في إدارة مقهاها الخاص، وفي ممارسة هوايتها الجديدة بالرسم.

وقد أمضت إجازة الأعياد مع عائلتها في فرنسا حيث استقبلت عام الجديد في باريس.

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