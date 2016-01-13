بعد مطالبته للنائبات بـ«الاحتشام».. 89 برلمانية يتقدمن بشكوى لرئيس المجلس ضد «عجينة»

كشفت الدكتورة سوزي ناشد ، النائبة البرلمانية، عن تقديم 89 نائبة بشكوى إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، من تصريحات النائب إلهامي عجينة ، التي دعا فيها النائبات إلى الاحتشام في ملابسهن داخل المجلس.

وقال النائبة، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، الأربعاء: «رئيس المجلس استجاب للطلب بشكل فوري، وسيُعرض على النواب في الجلسة القادمة».

وأشارت إلى أن «النائبات طالبن رئيس المجلس بتقديم عجينة لاعتذار أمام كل النواب عما بدر منه من ألفاظ تسيء لعضوات المجلس المحترمات».

وأضافت سوزي ناشد: «طالبن بحذف كلمة عجينة من المضبطة، لأن النائبات لن يقبلن أن يتم الإساءة إليهن بهذه الصورة غير المقبولة».

واختتمت: «عضوات المجلس لا غبار عليهن في اللباقة ومستوى التعليم والنظام داخل قاعات المجلس».

كان النائب أثار بتصريحاته «مفيش راجل يبوس زميله في البرلمان، المفروض النائب يبوس مراته وولاده بس»، ردود فعل غاضبة من النواب والبرلمان، الذي لم يمر على انعقاده أكثر من 3 أيام.