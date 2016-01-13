مران الأهلي – عودة ربيعة والسعيد

صار خروج المدرب الذي استقدم محمد صلاح إلى روما رودي جارسيا شبه مؤكدا بعد تأكيد شبكة سكاي إيطاليا وجريدة لا جازيتا ديللو سبورت على إعادة أحد أنجح مدربي الجيالوروسو عبر تاريخه لوتشيانو سباليتي إلى منصب مدرب فريق العاصمة.

سباليتي قاد روما بين 1 يوليو 2005 و1 سبتمبر 2009 في 224 مباراة فاز في 121 منهم وتعادل 53 وخسر 50، مسجلا 423 هدف ومستقبلا 273، وأقيل في 10 مارس الماضي من زينيت الروسي.

صلاح تمتع بمكان شبه دائم في تشكيل المدرب الفرنسي، حيث لعب تحت قيادته 21 مباراة سجل فيهم 6 أهداف وصنع هدفين.

لكن في ظل القيادة الفنية الجديدة.. ماذا سيكون دور صلاح؟

تكتيك سباليتي.. واختراع "المهاجم الوهمي"

يوصف المدرب الذي حصل مع روما على لقبين لكأس إيطاليا في 2007 و2008 وكأس السوبر في 2007 بأنه من "المجددين" في عالم كرة القدم.. ولم لا هو المسؤول عن اختراع مركز المهاجم الوهمي، شكرا لوجود فرانشسكو توتي.

بداية سباليتي مع روما كانت مخيبة في ظل تكتيك 4-3-3 الدفاعي – الشبيه بما قدمه جوفالدو فيريرا مع الزمالك - والذي استعمله في النصف الأول موسم 2005/2006، ليفكر المدرب المرن خططيا للتفكير في بداية عام 2006 في الوصول لأفضل استعمال لموارده المتاحة.

تكتيك 4-6-0.. أو 4-1-5-0، اعتمد على عدم وجود مهاجم صريح ومشاركة توتي كـ"مهاجم وهمي" أمام رباعي في خط الوسط خلفهم لاعب وسط مدافع (دانييلي دي روسي).

هذا التكتيك حصل على المركز الخامس في سلسلة تكتيكات العقد الأول من الألفية من موقع "زونال ماركينج" المتخصص في تكتيك كرة القدم.

التكتيك الجديد قاد روما لكسر رقم قياسي هو الفوز 11 مرة متتالية في الدوري، وفكرته كانت بسيطة.

لاعب وسط مهاجم يتميز بالتمرير الجيد، توتي في هذه الحالة، مع لاعبي وسط يتميزوا بالقدرة على الاختراق في المساحة التي يخلقها المهاجم الوهمي بالسقوط لوسط الملعب والتمرير للاعبي الوسط (بيروتا – بيتزارو) أو الأجنحة (فوسينيتش ومانسيني) أو الظهيرين المتقدمين.

هذا يجعل اعتماد روما الكامل على الهجوم المرتد بغض النظر عن مكان الحصول على الكرة.

وهذا الهدف الرائع هو التجسيد الكامل لفكرة سباليتي

روما حاليا

دعنا نضع في الاعتبار أن توتي بين 2006 و2009 كان بالطبع مختلفا وأكثر حيوية وديناميكية من توتي 2016.. لكن روما لديه الحلول الممكنة لشغل هذا المركز مع لاعب مثل ميراليم بيانيتش.

صلاح

خطة مثل تلك تحتاج إلى أجنحة يتميزوا بالسرعة والقدرة على الركض المباشر في اتجاه المرمى.. أو بكلمات أخرى جيرفينيو ومحمد صلاح.

في حال استخدام سباليتي لـ4-3-3 أو لـ4-6-0.. فإن مكان صلاح سيكون مضمونا في تشكيل سباليتي الأساسي في الدور الذي كان يقوم به فوسينيتش في فريق ذئاب 2006-2009.