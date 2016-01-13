على حساب المحلة.. السيد حمدي يرسل المقاصة للصدارة المؤقتة على طريقة ريفالدو

أرسل السيد حمدي فريقه مصر للمقاصة إلى صدارة جدول الدوري المؤقتة بهدف رائع فاز به على غزل المحلة 1-0.

واستمر لقاء استاد المحلة سلبيا حتى استلم السيد حمدي عرضية على صدره ولعب خلفية مزدوجة سكنت شباك زعيم الفلاحين في الدقيقة 70.

ويشبه هدف لاعب الأهلي السابق هدف ريفالدو التاريخي بقميص برشلونة في شباك فالنسيا.

وتقدم المقاصة للصدارة المؤقتة برصيد 27 نقطة أمام الأهلي والمصري أصحاب الـ25 نقطة والزمالك صاحب الـ24 نقطة.

أما المحلة، فمازال يسير على الطريق السريع للعودة للممتاز ب برصيد 5 نقاط في المركز الأخير دون تحقيق أي فوز في 14 مباراة.