محافظ بورسعيد ورئيس الإذاعة يفتتحان إستديو إذاعة

كتبت – إنجي لطفي

وسط أجواء احتفالية تعكس فرحة جماهير بورسعيد بانطلاق العمل في مشروع شرق بورسعيد افتتح اليوم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد و نادية مبروك رئيس الإذاعة المصرية الاستديو الجديد لإذاعة القناة الكائن بديوان عام محافظة بورسعيد.

وكانت محافظة بورسعيد قد لبت رغبه الإذاعة المصرية في أنشاء ستديو خاص بإذاعة القناة في بورسعيد لتسهيل العمل ونقل نبض الجماهير من هناك حيث قامت المحافظة بإعداد وتجهيز الاستديو بديوان المحافظة بالتنسيق مع الهندسة الإذاعية التي قامت باستكمال تزويد الاستديو بالأجهزة الإذاعية المطلوبة لإنجاز العمل.

من ناحية أخري أعربت نادية مبروك رئيس الإذاعة المصرية عن سعادتها بوجودها في مدينة بورسعيد الباسلة التي كتبت بدماء أبنائها صفحات ناصعة في مسيرة الوطن.

وأعربت نادية عن شكرها وتقديرها للسيد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد علي تبني المحافظة لفكرة إنشاء وتجهيز هذا الاستديو بديوان المحافظة.والتسهيلات التي تقدمها المحافظة لفرق العمل الإذاعية التي تسافر لتغطية فعاليات الأنشطة المختلفة ببورسعيد

منوهت رئيس الإذاعة المصرية أن الاستديو سيكون إضافة للعمل خصوصاً وأن بورسعيد تشهد هذه الأيام نهضة تنموية بدأت بمشروع شرق بورسعيد وغيره من المشروعات المطروحة في المستقبل القريب .

وأشار جمال مسعود مدير عام إذاعة القناة بأن المحافظة وفرت أيضاً خطين تليفونين بالاستديو ، وأن البث التجريبي من الاستديو بدأ منذ أكثر من شهر حيث قامت إذاعة القناة ببث ثلاث ساعات أسبوعيا من بورسعيد علي الهواء من خلال الاستديو سيتم زيادتها بعد الافتتاح الرسمي اليوم .

من جانبه أكد السيد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد عن تقديره للإذاعة المصرية بصفه عامة ولإذاعة القناة ودورها في التنمية بصفة خاصة مؤكداً استعداد المحافظة الدائم لتلبيه كل ما من شأنه يضيف لبنه إلي صرح الوطن .

وقامت رئيس الإذاعة بإهداء محافظ بورسعيد درع الإذاعة تقديراً لسيادته وللمحافظة في دعم الإعلام الوطني ، كما قام المحافظ بإهداء السيدة رئيس الإذاعة درع المحافظة تقديراً لدور الإذاعة الرائد في خدمة الوطن.

ويشار إلى أن الوفد الإذاعي المصاحب لرئيس الإذاعة في بورسعيد يضم كلاً من السيدة أمل مسعود نائب رئيس الإذاعة ،ومحمد زغلول رئيس شبكة الإذاعات الإقليمية ، وجمال مسعود مدير عام إذاعة القناة ولفيف من مذيعي إذاعة القناة من أبناء بورسعيد .