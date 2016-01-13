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اتجاه في الإسماعيلي لتعيين ' الرجل الحديدي ' مدربا للأحمال

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اتجاه في الإسماعيلي لتعيين ' الرجل الحديدي ' مدربا للأحمال اتجاه في الإسماعيلي لتعيين ' الرجل الحديدي ' مدربا للأحمال

تتجه إدارة النادي الإسماعيلي للموافقة على طلب التونسي نصر الدين النابى المدير الفني للفريق بتعيين البلجيكي فرانس بالي في منصب مدرب الأحمال.

جاء ذلك بعد أن شعر النابي أن اللاعبين فى حاجة لرفع لياقتهم البدنية التي تعد أحد الجوانب السلبية في الفريق.

وقد رشح النابي بالي نظرا لثقته فى قدراته حيث سبق أن عمل معه فى الهلال السوداني بجانب استمراره لمدة 8 مواسم فى نادى الأهلي السعودي

ويذكر أن بالي سبق أن عمل في النادى الأهلي السعودي لأكثر من 8 سنوات حيث ساهم بقدر كبير في وصولهم لنهائي رابطة أبطال آسيا موسم 2012.

كما رافق بالي العديد من المدربين خلال فترة تواجده بالسعودية أبرزهم التشيكي جاروليم والنرويجي سوليد والصربي اليكس بالإضافة إلى الحصول على كأس خادم الحرمين الشريفين للأبطال مرتين متتاليتين في 2011 و2012.

ويلقب بالي في بـ"الرجل الحديدي" نظرا لقوة شخصيته .

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