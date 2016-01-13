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صور|اختتام أعمال الدورة 45 للمنظمة العربية للتنمية الزراعية

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صور|اختتام أعمال الدورة 45 للمنظمة العربية للتنمية الزراعية صور|اختتام أعمال الدورة 45 للمنظمة العربية للتنمية الزراعية

جانب من الاجتماع

استضاف المقر الرئيسي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية بالخرطوم أعمال الدورة الخامسة والأربعين للمجلس التنفيذي للمنظمة، التي دارت أعمالها تحت رئاسة الأمينة منت القطب وزيرة الزراعة الموريتانية،وبحضورالمهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن  وزير الزراعة ، والدكتورسفيان عبد الرحمن شكري،وزير الزراعة الفلسطين، وفود من العراق وسلطنة عمان والمغرب ولبنان.

تميز حفل الإفتتاح بكلمة ترحيبية بالوفود ألقاها بإسم حكومة السودان إبراهيم آدم أحمد الدخيري وزير الزراعة السوداني.

وتحدث المدير العام للمنظمة الدكتور طارق بن موسى الزدجالي، ورئيسة المجلس التنفيذي الأمينة منت القطب وزير الزراعة الموريتانية.
> وبعد الإفتتاح،أستمع المجلس إلى تقرير من المدير العام عن نشاطات المنظمة خلال الفترة الفاصلة بين دورتي المجلس،.

وأجتمع رؤساء الوفود المشاركة والمدير العام للمنظمة في نهاية اجتماعهم بمقابلة الفريق أول ركن بكري حسن صالح النائب الأول لرئيس الجمهورية.

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