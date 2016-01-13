التضامن: 265 مليون و 260 ألف جنية منح وهبات للجمعيات الأهلية خلال 4 أشهر العام الماضي

أعلنت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي أن قيمة المنح والهبات النقدية للجمعيات الأهلية التى تمت الموافقة عليها عن أشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر وديسمبر للعام الماضي 2015 بلغت 265 مليون و 260 ألف جنيه، قدمت لعدد 133 جمعية أهلية وذلك من خلال 189 منحة قدمتها 122 جهة مانحة لتنفيذ عدد من المشروعات الاجتماعية ذات الصبغة التنموية.

> وأضافت الوزيرة، أن محافظة القاهرة جاءت على قمة المحافظات المستفيدة من المنح المقدمة يليها محافظات الصعيد بهدف الارتقاء بمستوى القرى الفقيرة هناك حيث خصصت المنح لتنفيذ مشروعات تنموية اجتماعية وصحية واقتصادية للارتقاء بمعيشة المواطن وتقديم المزيد من برامج التوعية خاصة للمراة والطفل.

> وأكدت الوزيرة أن هناك ما يقرب من 26 هدف للبرامج التي تستهدفها هذه المنح تشمل مواجهة مشكلة البطالة بخلق فرص عمل وتدريب الشباب على المشروعات الصغيرة، برامج رعاية الطفل من خلال مشروع دعم وحماية وتاهيل الاطفال المعرضين للخطر كذلك تعزيز الفرص التعليمية ومكافحة عمالة الاطفال، بالاضافة الى منح العمل على قضية العشوائيات مساحة عبر تلك المشروعات كما ستكون للمراة اولوية خاصة عبر برامج التمكين الاقتصادى وبرامج مناهضة العنف ضد المراة والفتاة والتصدى لظاهرة الزواج المبكر، كما تستهدف تلك المنح تنفيذ عدد من برامج الرعاية الخاصة لذوى الاعاقة وتحسين الظروف المعيشية الخاصة بهم وتنفيذ مشروع للادماج المهنى للمكفوفين والذى سينفذ بصعيد مصر ومن خلال مشروعات توفير الطاقة سيتم تنفيذ مشاريع خاصة بالطاقة المتجددة كذلك تنفيذ عدد من البرامج الخاصة بالايدز ومكافحة المخدرات للحد من الإدمان.

> وأضافت وزيرة التضامن أن تلك المشروعات تعزز برامج التنمية والإصلاح داخل المجتمعات المحلية و تمكن من رعاية فئات المجتمع المختلفة بالإضافة إلى تنمية قدرات الشباب ونشر التوعية بعدد من القضايا المجتمعية الهامة.