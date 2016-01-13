ضبط شخصين وبحوزتهما نصف كيلو هيروين وبندقية آلية بالدقهلية

ألقت أجهزة الأمن بالدقهلية، الأربعاء، القبض على متهمين اثنين لحيازتهما نصف كيلو من مخدر الهيروين، وبندقية آلية وطلقات نارية.

تلقى اللواء عاصم حمزة، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء السعيد عمارة، مدير المباحث الجنائية بالمديرية، بورود معلومات إلى الرائد شريف أبو النجا رئيس مباحث قسم أول المنصورة، بجلب اثنين من التجار كمية كبيرة من المخدرات لبيعها.

وتشكل على الفور، فريق بحث تمكن من ضبط كل من “السيد م ال ب” و “محمود ال ع”، أثناء استقلالهما سيارة، وبفحصها عثر معهما على أسطوانة لمخدر الهيروين تزن نصف كيلو، وبندقية آلية، وعشر طلقات حية من ذات عيار السلاح، ومبلغ مالى بلغ 117 ألف جنيه، وسيارة ملاكى كيا سيراتوا، واثنين ميزان حساس إلكترونى، واثنين هاتف محمول، ومجموعة من الأقراص المخدرة، ومجموعة من الأوراق واللاصقة لتجهيز لفافات الهيروين.

وبمواجهة المتهمين، أقروا بحيازتهم المضبوطات بقصد الاتجار، والبندقية الآلية للدفاع عن تجارتهم والسيارة لمقابلة عملائهم، وبالتحقيق معهم اعترفوا بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة، خاصة مخدر الهيروين، وتوزيعه على التجار والمتعاطين، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجار عرضه على النيابة العامة.