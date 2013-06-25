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أهالي "صهرجت الصغرى" يحاصرون مقر "الحرية والعدالة" بقيادة عمدة القرية

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أهالي "صهرجت الصغرى" يحاصرون مقر "الحرية والعدالة" بقيادة عمدة القرية أهالي "صهرجت الصغرى" يحاصرون مقر "الحرية والعدالة" بقيادة عمدة القرية
المحتجون يهتفون "ليلة زفت وليلة طين ع الإخوان الكذابين".. والمحاصرون ردوا: "يادى الخيبة ويادى العار الفلول بقوا ثوار"

كتب : صالح رمضان منذ 21 دقيقة

حاصر عدد من أهالي قرية صهرجت الصغرى التابعة لمركز أجا بالدقهلية نحو 20 شخصا من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين داخل مقر حزب الحرية والعدالة في القرية بقيادة عمدتها فتحي عميرة وإمام وخطيب مسجد القرية.

وبدأت الأحداث عندما دعا أهالي القرية لتنظيم مظاهرة تطالب بإسقاط النظام وتدعو للنزول يوم 30 يونيو، ثم توجهوا بالمظاهرة إلى مقر حزب الحرية والعدالة وحاولوا اقتحامه أثناء عقد اجتماع دورى به، فتصدى لهم أعضاء الحزب المتواجدين بالمقر وحاصروه وقذفوهم بالحجارة والمولوتوفبدعوى اجتماع أعضاء الحزب داخل المقر للتآمر على البلاد، حسب قولهم.

وردد المواطنون هتافات "ليلة زفت وليلة طين ع الإخوان الكذابين" و"يوم 30 العصر الثوار هايهدموا القصر"، فتف أعضاء الحزب من داخل المقر "يادى الخيبة ويادى العار الفلول بقوا ثوار".

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