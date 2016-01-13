وزير الري: إجراءات رادعة لمكافحة الفساد بجميع أشكاله

اجتمع الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري، بأعضاء لجنة مكافحة الفساد، وقيادات الوزارة، وذلك لمناقشة الاجراءات التي اتخذتها اللجنة لمكافحة الفساد ومتابعة ما تم إنجازه، وبحث سبل زيادة درجات الوعي للعاملين للتعريف بالفساد وأشكاله وكيفية مجابهته.

وأكد مغازي، في تصريحات اليوم، أن وزارة الموارد المائية والري تكافح الفساد المالي والإداري بجميع أنواعه متضمنا الانحرافات المالية والتنظيمية، والسلوكية والجنائية، حيث ورد للجنة منذ تشكيلها 37 حالة، وتم تحويل 10 حالات إلى النيابة الإدارية وتم حفظ 3 حالات، لافتا إلى أنه جار بحث باقي الحالات بكل بدقة وأمانة وشفافية .

وأوضح، أن الإجراءات والسياسات التي وضعت لمكافحة الفساد تضمنت وضع ضوابط في نظم التعيين والتوصيف الدقيق والعلمي لكافة الوظائف وتحسين أداء العاملين من خلال التدريب والندوات لتنمية المهارات ورفع درجات الوعي الفني والإداري وفرض عقوبات رادعة علي المفسدين وتحسين مستويات الأجور.

ووجه الوزير، بزيادة الندوات والدورات بكافة المحافظات والقطاعات، وذلك لتعريف العاملين بما هو الفساد وكيفية مجابهته ورفع الوعي الفني والاداري للعاملين بالوزارة .

جدير بالذكر، أن مغازى، شَكّل لجنة لمكافحة الفساد وذلك طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، لمكافحة الفساد، حيث تتولى اللجنة مسئولية بحث كل شكاوى الفساد المتعلقة بالوزارة ودراستها وتقديم تقرير عنها تمهيداً لإتخاذ اللازم نحوها، مؤكداً أن الفساد هو إساءة استغلال السلطة المُخوَّلة لتحقيق مكاسب خاصة حيث ينتج عنه أضرار جسيمة من ضمنها الأضرار بمصداقية الدولة، وأجهزتها وإهدار المال العام الذي يؤدي إلى إعاقة عملية التنمية، وتدني مستوي الأنشطة الخدمية والإنتاجية .

وأهاب الوزير بكل العاملين بالوزارة، من يلمس منهم شبهة فساد فى أى جانب من جوانب العمل أن يتواصل مع اللجنة سواء عن طريق البريد الالكترونى أو التليفون أو المقابلة الشخصية.