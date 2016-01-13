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بالفيديو: كونتورينغ نحت وشد الوجه بالشريط اللاصق

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الأربعاء 13-01-2016 17:59

تظهر في كل فترة تقنية جديدة من الكونتورينغ، تُساعد على إخفاء كلّ العيوب وإبراز تقاسيم الوجه بشكل لافت. فبعد كنتور المهرج، والتنوتورينغ، والستروبينغ، ها هي تقنية الشريط اللاصق تنتشر بقوة في عالم الجمال للتمتع بكونتورينغ دقيق جداً.


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هذه التقنية تعتبر من أسهل الطرق لتحديد الوجه. وهي على عكس الطرق الأخرى المذكورة أعلاه، لا تعتمد على مصحّح اللون. فالأداة الوحيدة المطلوبة لتطبيق هذا الكونتورينع هي الشريط اللاصق، بالإضافة إلى أن هذه الطريقة تتميز بسهولة وسرعة تطبيقها.
يضمن الشريط اللاصق تحديد الوجه بشكل دقيق وأنيق في كلّ مرة، خصوصاً بالنسبة إلى المبتدئات في الكونتورينغ، اللواتي يحتجن إلى توجيه إضافي عندما يتعلق الأمر بالمكان الذي ينبغي أن يطبق فيه الكونتورينغ.

إليك 3 خطوات تساعدك على تحديد وجهك بالشريط اللاصق:

- ضعي الشريط اللاصق على مناطق الوجه التي ترغبين في تسليط الضوء عليها، بما في ذلك الجوانب وعظمة الأنف، ثم النقاط العالية من عظام الوجنتين، فالجبهة، وعلى طول الفك.
- عند تحديد وجهك، استخدمي الكونسيلر وبودرة البرونز لتحديد وتسليط الضوء داخل الخطوط التي تشكّلت بواسطة الشريط.
- أزيلي الشرائط اللاصقة، واستخدمي فرشاة المكياج الكبيرة لمزج الخطوط المحددة.

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سيدتي

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