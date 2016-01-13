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العجاتى: خطاب الرئيس السيسي أمام البرلمان آخر يناير

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العجاتى: خطاب الرئيس السيسي أمام البرلمان آخر يناير العجاتى: خطاب الرئيس السيسي أمام البرلمان آخر يناير

قال المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، إن ميعاد حضور رئيس الجمهورية لافتتاح الدورة البرلمانية لمجلس النواب لم يتم تحديده بعد، لكن من المتوقع أن يكون نهاية الشهر الجارى. وأضاف العجاتى، أن مجلس النواب من شأنه حالياً أن ينتهى من مراجعة القرارات بقوانين الصادرة فى غيبة من المستشار عادلى منصور، الرئيس السابق والرئيس الحالى عبد الفتاح السيسى، خلال 15 يوم من انعقاد المجلس طبقا للمادة 156 من الدستور ثم يعد لائحته الداخلية المنظمة لعمل مجلس النواب، ويليها تشريف الرئيس لافتتاح الدورة البرلمانية وإلقاء خطابه. وتابع العجاتى، أن انتهت تقريباً من إعداد البيان الذى من المقرر أن تعرضه على مجلس النواب.

 

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