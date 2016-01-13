الصحة : إرتفاع مكافحة العدوى في المنشآت الصحية إلى 68%

أعلنت وزارة الصحة والسكان، ارتفاع معدل تطبيق أساليب مكافحة العدوى فى المنشآت الصحية إلى 68% عام 2015، بعد أن كانت 19% عام 2003، وكذلك انخفاض معدلات التحول السيرولوجي "فيروس سي" لمرض الغسيل الكلوى إلى 1.6% بدلاً من 29% عام 2003.

وأشارت وزارة الصحة والسكان ، فى بيان اليوم ، إلى أن البرنامج القومى لمكافحة العدوى، يهدف إلى رفع كفاءة مقدمي الخدمة الصحية للإلتزام بإتباع إجراءات مكافحة العدوى عن طريق التدريب، كما يهدف إلى خفض العدوى المكتسبة داخل المنشآت الصحية، ومنها الأمراض المنقولة عن طريق الدم، وتشمل أمراض "الإلتهاب الكبدي الفيروسي C & B"، وفيروس الإيدز.

وأضافت وزارة الصحة والسكان أن البرنامج القومي لمكافحة العدوى، ترتكز إستراتيجيته على رفع وعي الفريق الصحي بأساليب مكافحة العدوى داخل المستشفيات وكيفية الوقاية منها، بالإضافة إلى تدريب فرق متفرغة من مديريات الصحة والمستشفيات والإدارات الصحية ووحدات الرعاية الصحية الأساسية على أعمال مكافحة العدوى، وتطعيم الفريق الصحي والمرضى الأكثر تعرضاً للعدوى "مرضى الغسيل الكلوي" ضد مرض الإلتهاب الكبدي الفيروسي B، فضلاً عن تفعيل نظام ترصد العدوى المكتسبة داخل المستشفيات.

وتابعت وزارة الصحة أنه تم تدريب الفريق الصحي داخل المنشآت الصحية ووحدات الرعاية الأساسية ووحدات الغسيل الكلوي في المستشفيات بمختلف محافظات الجمهورية على كيفية تطبيق إجراءات مكافحة العدوى، حيث تم تدريب 47ألف و500 من الأطقم الطبية وتشمل "مديري المستشفيات، أطباء، تمريض" ، كما تم تدريب 1400 طبيب وممرضة كفرق متخصصة ومتفرغة على كيفية اتباع أساليب مكافحة العدوى بالمستشفيات التابعة للوزارة.

فيما تم تطعيم الفريق الصحي (أطباء، تمريض، فنيين، فئات أخرى) في جميع المنشآت الصحية ضد الإلتهاب الكبدي الفيروسي B، فضلاَ عن تطعيم مرضى الغسيل الكلوي بالمجان بكافة المستشفيات العامة والمركزية والتابعة للوزارة ، حيث بلغت نسبة التغطية بالتطعيم (70%) حتى نوفمبر 2015

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