تعرف على أسباب الموت المفاجئ بين الشباب والرياضيين

فى الآونة الأخيرة انتشر الموت المفاجئ بين الشباب، كما حدث مع طالبة كلية آداب جامعة القاهرة التى توفيت أثناء أدائها الامتحان أمس،عقب سحب ورقة إجابتها، وتفيد بعض الدراسات بأن وجود مشكلات فى القلب غالبا ما يكون سببا للموت المفاجئ بين الشباب والرياضيين.

وفى السياق، نشر الموقع الأمريكى "mayoclinic" تقريرا يرصد أسباب الوفاة المفاجئة بين الشباب تحت سن الـ35 عاما، المنتشرة حاليا، بعد أن كانت نادرة الحدوث، وجاء فى مقدمته وجود عيوب خلقية خفية أو تشوهات فى القلب يتم تجاهلها، وغالبا ما تحدث الوفيات المفاجئة أثناء ممارسة النشاط البدنى أو بعض التمرينات الرياضية.

وتضمن التقرير المنشور على الموقع الأمريكى أسبابا مرضية للموت المفاجئ بين الشباب، تتمثل فى وجود خلل بالقلب ينتج عنه توقفه بشكل مفاجئ، ومن هذه الأمراض:

• تضخم عضلة القلب، لتصبح سميكة بشكل ما يسبب صعوبة فى ضخ الدم بشكل طبيعى، ويعد هذا أكثر الأسباب شيوعا فى الإصابة بأزمة قلبية مفاجئة لمن تحت سن الـ 30 عاما، وكذلك الرياضيين أثناء ممارسة النشاط البدنى وبالتالى يتعرضون للموت المفاجئ.

• تشوهات الشرايين التاجية ففى كثير من الأحيان يولد الأشخاص بمشاكل فى شرايين القلب "الشرايين التاجية"، ويمكن لهذه الشرايين أن تصبح مضغوطة أثناء ممارسة الرياضة، وقد لا تساعد فى تدفق الدم بشكل طبيعى وسليم إلى القلب ومن ثم يحدث الموت المفاجئ.

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