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تأجيل محاكمة المتهمين في «أحداث الزاوية»لجلسة الغد

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تأجيل محاكمة المتهمين في «أحداث الزاوية»لجلسة الغد تأجيل محاكمة المتهمين في «أحداث الزاوية»لجلسة الغد

أرشيفية

أجلت، محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار فتحي البيومي، محاكمة أربعة متهمين في قضية التجمهر الذي شهدته منطقة «الزاوية الحمراء» لجلسة الغد، وذلك لاستكمال سماع مرافعات الدفاع.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين تهم الاشتراك مع مجهولين وآخرين فى تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر، وذلك في العشرين من مارس الماضي، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الترويع والتخويف وإلقاء الرعب بين الناس.
> وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر، وكان ذلك باستخدام القوة والعنف حال حيازتهم وإحرازهم أسلحة نارية وذخائر، مما تستعمل على تلك الأسلحة ومواد نارية. كما قاموا بترويع المواطنين والتاثير فى إرادتهم بغرض السطوة عليهم، وكان فى شأن ذلك إلقاء الرعب فى نفوسهم، وتكدير أمنهم وسكينتهم، وتعريض حياة المواطنين للخطر، كما شرعوا فى قتل المجنى عليه محمد هشام إبراهيم عمدا مع سبق الإصرار.

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