بشرى.. مادة حافظة طبيعية بالزبادى تقتل الخلايا السرطانية بنسبة 80%

مفاجأة كبيرة كشفت الأبحاث الطبية الحديثة النقاب عنها مؤخرًا، حيث أشارت إلى أن إحدى المواد الحافظة الطبيعية التى توجد فى الزبادى ومنتجات الألبان المختلفة تساهم فى قتل الخلايا السرطانية والبكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية، وهو ما يعد أمراً مثيراً للغاية.

وتعرف هذه المادة الحافظة باسم نيسين Nisin، وهى بلا لون أو طعم، ويتم إضافتها للأطعمة بمعدل 37.5 مجم لكل كيلو جرام، وكما أنها توجد فى الكثير من الكريمات والمستحضرات الصيدلانية لمكافحة العدوى ولتطهير ضرع البقرة قبل حلبها.

وأثبتت التجارب الحيوانية التى أجراها باحثون من جامعة ميتشيجن الأمريكية، واستمرت لمدة 9 أسابيع على سرطان الرأس والعنق، أن هذه المادة الحافظة ساهمت فى قتل 70 إلى 80% من الخلايا السرطانية القاتلة، وانكمش الورم بشكل ملحوظ.

ولم تتوقف الفوائد الصحية لمادة النيسين عند هذا الحد، بل ثبت أيضاً خلال التجارب التى أجريت لمكافحة عدوى الفم أنها يمكن أن تستخدم كمضاد للبكتيريا، حيث نجحت فى القضاء على الأنواع الضارة منها، ولم تظهر الميكروبات أى مقاومة تجاهها، وهو ما قد يبشر باستخدام هذه المادة الحافظة فى علاج البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية، والتى تهدد بفشل علاج المرضى.

وعلى الرغم من أن الكثير من الأكلات تحتوى على النيسين، إلا أن تركيز هذه المادة بها أقل من القدر المطلوب لمكافحة الخلايا السرطانية، وهو ما يتطلب استخدام الصورة المحضرة منها بجرعات معينة، وعدم الاعتماد على تناول الأطعمة الغنية بها فقط مثل منتجات الألبان، وتم استخدام 800 مجم من النيسين لكل كجم خلال التجارب التى أجريت على الفئران.

ويأمل الباحثون أن يبدأوا قريبًا التجارب الإكلينيكية الخاصة بمادة النيسين، واختبار تأثيرها فى مكافحة الأورام السرطانية التى تصيب الإنسان.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية " Journal of Applied Microbiology"، كما نشرت مؤخراً على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.