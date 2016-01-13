تدعيم الوادى الجديد بأتوبيسين "vip" لرفع المعاناة عن المواطنين

استقبل، صباح اليوم، اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد المهندس حسن حلمى رئيس مجلس إدارة شركة الصعيد للنقل والسياحة ووفدا مرافق له خلال زيارته للمحافظة، ودشن المحافظ ورئيس مجلس إدارة شركة الصعيد عدد 2 أتوبيس جديد للعمل ضمن خطوط المحافظة.

يأتى ذلك فى إطار توفير احتياجات المواطنين الأساسية ورفع المعاناة عن المواطنين من مشقة السفر، حيث نجحت جهود محافظة الوادى الجديد فى تدعيم خطوط المحافظة بسيارتين أتوبيس جديدة v.i.p بقدرات عالية، باعتمادات مالية تقدر بنحو 4 ملايين جنيه، هذه الأتوبيسات الجديدة مجهزة وقادرة على السفر لمسافات طويلة، تتناسب مع ظروف الوادى الجديد المناخية وموقعها الجغرافى البعيد عن القاهرة.

وناشد اللواء محمود عشماوى المواطنين بضرورة الحفاظ على هذه السيارات لما تؤديه من خدمات لأبناء المحافظة، كما شدد على السائقين ضرورة مراعاة عدم تجاوز السرعات المقررة للحفاظ على أرواح المواطنين وتلافى وقوع الحوادث.

وأكد المهندس حسن حلمى أنه تم تدعيم المحافظة خلال العام الماضى بعدد 11 أتوبيسا جديدا للعمل ضمن خطوط الوادى الجديد، ليصبح إجمالى السيارات 38 أتوبيسا، كما وعد سيادته بأنه سوف يتم تدعيم المحافظة بعدد 4 أتوبيسات جديدة خلال شهر نوفمبر المقبل، كما تم تدعيم المحافظة بونش بطاقم عمل ميكانيكى متكامل للإصلاح الفور لأى أتوبيس يعطل على الطريق، وأنه سوف يتم عمل صيانة دورية لجميع الأتوبيسات بالمحافظة.

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